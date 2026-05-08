32 орловских ветерана ВОВ принимают поздравления

Столько участников Великой Отечественной войны проживают в Орловской области.
Также в нашем регионе зарегистрированы
- четверо инвалидов Великой Отечественной войны,
- одиннадцать бывших жителей блокадного Ленинграда и один бывший житель осаждённого Севастополя,
- 4836 бывших несовершеннолетних узников фашизма,
- 832 тружеников тыла
- и 329 вдов участников ВОВ.
Таковы официальные данные на 1 мая этого года, опубликованные порталом Орловской области.
Ранее в Орле поздравили с Днём Победы самого возрастного ветерана ВОВ города – 104-летнего Александра Зотова.
