32 орловских ветерана ВОВ принимают поздравления

8.5.2026 | 13:19 Новости, Общество

Столько участников Великой Отечественной войны проживают в Орловской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Также в нашем регионе зарегистрированы

  • четверо инвалидов Великой Отечественной войны,
  • одиннадцать бывших жителей блокадного Ленинграда и один бывший житель осаждённого Севастополя,
  • 4836 бывших несовершеннолетних узников фашизма,
  • 832 тружеников тыла
  • и 329 вдов участников ВОВ.

Таковы официальные данные на 1 мая этого года, опубликованные порталом Орловской области.

Ранее в Орле поздравили с Днём Победы самого возрастного ветерана ВОВ города – 104-летнего Александра Зотова.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

