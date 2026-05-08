Госдолг Орловской области сократился на миллиард

8.5.2026 | 11:03 Новости, Экономика

Таковы официальные данные.

Текущий показатель — 18,4 миллиарда рублей. Предыдущая сумма задолженности, которая указывалась на 1 апреля, равнялась 19,4 миллиарда.

Информация о государственном долге региона публикуется на официальном портале Орловской области.

В структуре госдолга по-прежнему нет коммерческих кредитов, только бюджетные.

Напомним, на 1 января речь шла примерно о таком же показателе — 18,6 миллиарда. В феврале госдолг вырос примерно на 800 миллионов. В марте и апреле показатель не менялся.

