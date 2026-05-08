Школу в Нарышкино будет ремонтировать компания из Чечни

8.5.2026 | 10:33 Новости, Образование, Строительство

Администрация орловского муниципалитета заключила контракт.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Подрядчика определили с помощью открытого конкурса. Всего было подано четыре заявки. Победителем признано ООО «ЮНИ-СТРОЙ» (Чеченская Республика). Капитальный ремонт МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина в Нарышкино обойдется в 173 800 000 рублей.

Площадь здания — 5766,1 кв. м, два этажа. Основные виды предстоящих  работ: демонтаж, обновление помещений, системы пожарной сигнализации, водопровода, отопления, вентиляции, канализации, электрики, оборудования ИТП. Капремонт надеются провести с  1 июля 2026 года по 10 ноября 2027 года. Гарантия на результат – 5 лет. Срок исполнения контракта  – 22 декабря 2027 года, указано в ЕИС “Закупки”. 

Отметим, эта же компания обновляет ограждения в рамках благоустройства территории сквера Танкистов.

ИА “Орелград”


