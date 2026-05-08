Во Мценске покрасили танк-памятник

8.5.2026 | 11:19 Новости, Общество

Перед Днём Победы в городе обновили Т-34, установленный в сквере Танкистов‑первогвардейцев.

Фото: vk.com/mtsenskadm

Здесь работали сотрудники АО «Завод специальной техники», сообщили в городской администрации.

Также там уточнили, что данное благоустройство проводилось на безвозмездной основе.

«Выражаем благодарность коллективу предприятия и его генеральному директору Матвею Козодаеву за проявленную гражданскую позицию… Вместе сохраняем память о подвиге наших героев!» – высказались в мэрии Мценска.

Сквер Танкистов-первогвардейцев был создан во Мценске 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU