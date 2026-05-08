Во Мценске покрасили танк-памятник

Перед Днём Победы в городе обновили Т-34, установленный в сквере Танкистов‑первогвардейцев.

Здесь работали сотрудники АО «Завод специальной техники», сообщили в городской администрации.

Также там уточнили, что данное благоустройство проводилось на безвозмездной основе.

«Выражаем благодарность коллективу предприятия и его генеральному директору Матвею Козодаеву за проявленную гражданскую позицию… Вместе сохраняем память о подвиге наших героев!» – высказались в мэрии Мценска.

Сквер Танкистов-первогвардейцев был создан во Мценске 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы.

