Во Мценске покрасили танк-памятник

Перед Днём Победы в городе обновили Т-34, установленный в сквере Танкистов‑первогвардейцев.
Здесь работали сотрудники АО «Завод специальной техники», сообщили в городской администрации.
Также там уточнили, что данное благоустройство проводилось на безвозмездной основе.
«Выражаем благодарность коллективу предприятия и его генеральному директору Матвею Козодаеву за проявленную гражданскую позицию… Вместе сохраняем память о подвиге наших героев!» – высказались в мэрии Мценска.
Сквер Танкистов-первогвардейцев был создан во Мценске 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы.
