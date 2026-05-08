В орловских дворах снова начнутся футбольные баталии

8.5.2026 | 13:03 Новости, Спорт

10 мая стартует новый сезон лиги ОДСК.

Фото: “Орловский вестник”

В это воскресенье, 10 мая, Орел станет центром уличного футбола — в микрорайоне «Зареченский» состоится матч открытия нового сезона дворовой футбольной лиги ОДСК. Игра начнется в 19:15 на стадионе Ледовой арены, вход свободный для всех желающих. Откроют сезон две команды, уже успевшие себя зарекомендовать в прошлом году, — «Звезда» и «Олимп».

Как рассказали организаторы, лига создана для всех, кто любит футбол — независимо от опыта и подготовки. Все матчи традиционно проходят во дворах жилых комплексов «Объединенной домостроительной корпорации», которая выступает генеральным партнером турнира.

Член правления группы компаний Татьяна Борисова отметила, что спорт объединяет людей, а поддержка дворовой лиги — это вклад в здоровый образ жизни и крепкие соседские сообщества. По ее словам, спортивная инфраструктура в жилых комплексах стала не просто бонусом, а важной частью комфортной среды.

В 2025-м лига установила рекорд – на поле вышли свыше 50 команд. Руководитель лиги Дмитрий Мартынов поделился, что это достижение вдохновляет и задает высокую планку на новый сезон, который обещает быть не менее жарким и зрелищным.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

