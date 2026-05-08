Установлена причина смерти работника «Орловского хлебокомбината»

Гострудинспекция признала несчастный случай не связанным с производством.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работником АО «Орловский хлебокомбинат». Как пояснили в ведомстве, ранее в инспекцию поступило извещение о том, что при выполнении должностных обязанностей пострадавший почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. Вызванная бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Специально созданная комиссия провела расследование и установила обстоятельства и причины несчастного случая. По ее мнению, основной причиной стало внезапное ухудшение состояния здоровья работника. В связи с этим несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством. Это означает, что произошедшее не признано следствием неудовлетворительных условий труда, нарушений техники безопасности или иных производственных факторов.

Ранее Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Орловской и Брянской областях представила статистику производственного травматизма в областном центре. Она сообщила, что за 2025 год в Орле было зафиксировано семь несчастных случаев: два смертельных и пять тяжелых. По видам экономической деятельности лидерами печального списка стали обрабатывающие производства, где было зафиксировано четыре случая (один смертельный и три тяжелых). В сфере образования был зарегистрирован один тяжелый несчастный случай, в торговле – один смертельный, в транспортировке и хранении – один тяжелый.

По данным анализа, проведенного Гострудинспекцией, в прошлом году основными причинами происшествий были: неудовлетворительная организация производства работ, применение неисправного оборудования, нарушение технологического процесса и нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. Также были отмечены случаи воздействия экстремальных температур, огня и пламени, транспортные происшествия, падение на ровной поверхности и воздействие движущихся предметов.

ИА “Орелград”