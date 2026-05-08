Тут имена героев. Благодаря Олегу Карпикову обновлены мемориалы Орловщины

В преддверии Дня Победы в Малоархангельском районе произошло событие, которое трудно переоценить.

После реконструкции открылись воинские мемориалы в селах Репьёвка и Протасово. Особого упоминания достойно село Протасово — оно носит высокое звание «Населенный пункт воинской доблести». Именно здесь, на месте ожесточенных боев Орловско-Курской дуги, находится второе по величине после Кривцовского мемориала захоронение: в братской могиле покоятся более четырех тысяч павших воинов.

Благоустройство захоронений стало возможным благодаря благотворительному проекту «Мы помним! Мы гордимся!», который уже полтора года продвигает на Орловщине почетный гражданин города Орла, предприниматель Олег Карпиков.

На митингах собрались сотни людей — от школьников с портретами прадедов до представителей власти, — чтобы увидеть обновленные места памяти и сказать спасибо человеку, вложившему в это дело личные средства и душу.

Родина и долг

Малоархангельский район и окрестные места — Тросна, Глазуновка, Дмитровск, Кромы — это родина самого Олега Карпикова и его родителей, места, которые всегда отзываются теплом. Именно поэтому, признается меценат, решение благоустроить захоронения стало для него не просто поступком, а внутренним душевным порывом. Он убежден: в жизни нужно оставлять нормальный след. В Репьевке покоятся более двухсот воинов, в Протасово — более четырех тысяч. Проект «Мы помним! Мы гордимся!» включает три направления: «Огонь памяти», «Свет памяти» и «Мелодии памяти».

«По всем районам Орловской области мы благоустроили около 15 воинских захоронений, — рассказал Олег Карпиков. — Проект на этом не заканчивается, мы будем и дальше продолжать благоустройство мемориалов на Орловщине».

Личным этот проект стал и потому, что предки Карпикова сражались на полях Великой Отечественной войны. Меценат разбирал свою родословную, обращался в исторические архивы, находил информацию о родственниках — и по линии отца, и по линии матери. К сожалению, пообщаться с ними ему не довелось, но он чувствует свой долг именно в таком продолжении памяти — через благоустройство мемориалов, через возвращение достойного вида местам, где покоятся тысячи солдат.

Преображение мемориалов

Работы на мемориалах в Репьевке и Протасово заняли около месяца. Строители обновили плитку, на которой теперь четко читаются фамилии павших, разбили клумбы, установили лавочки для тихих минут размышления. Кроме того, на захоронениях появилось независимое освещение и музыкальное оборудование, работающие от солнечных батарей — это не требует никаких расходов со стороны администрации. Финансирование — полностью благотворительное, из средств семьи Карпикова.

Глава администрации Малоархангельского района Петр Матвейчук, назвавший отношения с Олегом Карпиковым хорошими и дружескими, особо подчеркнул: захоронения и до того содержались в порядке, но сегодняшний уровень — это совершенно иное качество.

«Я считаю, получилось великолепно. Конечно, здесь 99 % — это участие Олега Владимировича. Спасибо Карпикову большое от всех граждан, — сказал глава района. — Мы не нарушали исторический облик, просто сделали так, чтобы фамилии читались, плитка не крошилась, а вечером мемориал освещался. И музыка — приходишь, сидишь, слушаешь. Это чувство гордости и забота о тех, кого уже нет».

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов напомнил о цене Победы. Малоархангельская земля, как и вся Орловская область, пропитана кровью — здесь гремела Орловско-Курская дуга. В братских могилах одного только Малоархангельского района покоятся 11 тысяч советских солдат. Из 5,5 тысячи человек, призванных отсюда на фронт, домой вернулись лишь около семисот.

«Пока мы помним, пока приходим сюда с цветами — герои не уходят. Они остаются в строю, — подчеркнул Владимир Филонов. — Обновление мемориалов стало возможным благодаря благотворительному участию Олега Владимировича Карпикова. Искренняя благодарность от всех нас».

Память высеченная в камне

Одна из жительниц рассказала о своем предке, который служил в пехоте и погиб, защищая Родину. Сейчас его останки покоятся в братской могиле в Протасово, поэтому для нее благоустройство захоронений особенно значимо. Таких семейных историй в тот день звучало много. Сам Олег Карпиков результатом доволен, довольна и его семья, и, что самое важное, местные жители. Пришедшие на церемонию, говорили о важности сохранения истории для детей и внуков.

«Очень приятно, что занялись проблемой восстановления этих памятников, — сказали жительницы Малоархангельского района. — Потому что и дети, и взрослые — все ходят и видят захоронение. Историю свою нужно сохранять, поэтому мы очень рады, что есть планы на продолжение реконструкции других мемориалов».

Руководитель Департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области Ирина Самотолкина назвала Олега Карпикова удивительным, уникальным человеком и человеком широкой души. Она выразила уверенность, что обновленный мемориал станет местом притяжения для многих поколений — не только жителей Малоархангельского района, но и всей Орловщины.

«Наша святая обязанность — сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и передать ее потомкам, — подчеркнула Ирина Самотолкина. — Хочется пожелать Олегу Владимировичу крепкого здоровья и новых благих свершений для нашей Орловщины».

На митингах в Репьевке и Протасово школьники проникновенно читали стихи о войне, а в руках каждого ребенка была табличка с именем героя их семьи — предка, который стоял насмерть. Почетные гости произносили речи, звучали слова благодарности в адрес Карпикова.

Сам меценат также обратился к собравшимся на митинге в преддверии великого праздника Дня Победы:

«Мое глубокое убеждение: если мы никогда их не забудем, то тогда у нас и в будущем будет все хорошо. Хотелось бы произнести слова из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского:

Помните!

Через века, через года, —

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда, —

помните!»

Во время торжественного митинга в селе Репьевка Владимир Филонов от лица российских военнослужащих СВО вручил Олегу Карпикову памятный знак. В приказе говорилось:

«О награждении граждан, оказывающих гуманитарную помощь военно-полевому госпиталю для легкораненых 20 армии на базе войсковой части 24405. Награждается за труд, высшие духовные нравственные ценности такие как жертвенность, сострадание, альтруизм, стремление к общечеловеческому благу. Вы демонстрируете важность выхода за рамки личных интересов, ради помощи другим вы формируете моральные и этические ориентиры современного общества, побуждая задуматься остальных о собственной ответственности и месте в системе коллективных ценностей. За отзывчивость и гуманизм, за доброту сердца, неравнодушие, за вклад в здоровье наших защитников приказываю наградить памятным знаком «Сто лет со дня образования 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии» Карпикова Олега Владимировича».

Проект «Мы помним! Мы гордимся!» был задуман Олегом Карпиковым полтора года назад. За это время благодаря почетному гражданину Орла преобразились воинские захоронения в селе Рождественское, деревне Нижнее Муханово, селе Муравль, деревне Сваповские дворы, селе Чернь, селе Студенок Троснянского района, в селе Середичи и Близненских дворах Болховского района, в деревне Красная Слободка, поселке Техникумовский, деревне Сабурово, деревне Панская, деревне Культурная посадка, селе Новополево Глазуновского района. Теперь к этому списку добавились Репьевка и Протасово. И это не финал. Олег Карпиков подтвердил: проект будет продолжен, новые мемориалы на Орловщине ждут своей очереди, чтобы обрести достойный вид, вечерний свет и тихое звучание мелодий в память о павших.

