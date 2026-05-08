Вопросы получения ИНН стали самыми волнующими для орловцев

Орловские налоговики отчитались о работе с обращениями граждан.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области сообщило, что за январь-март 2026 года в ведомство поступило более 6 тысяч обращений. Подавляющее большинство, свыше 5,6 тысячи обращений, или 93 процента от их общего числа, поступили через интернет-сервисы налоговой службы. Тем самым получила продолжение тенденция на развитие цифровых каналов связи налоговиков и налогоплательщиков.

Сообщается, что орловцы активно использовали для налаживания такой связи такие интерактивные ведомственные сервисы, как «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет для юрлиц». В областной налоговой службе также составили своего рода рейтинг обращений. Оказалось, что самой популярной темой в первом квартале 2026 года стали вопросы учета налогоплательщиков и получения ИНН. По данным вопросам поступило 25,4 процента от общего числа обращений.

На втором месте оказались вопросы по налогу на доходы физических лиц (20,4 процента), а замыкают тройку лидеров вопросы налогообложения малого бизнеса и применения специальных налоговых режимов (9,8 процента). В пресс-службе УФНС подчеркнули, что на рассмотрение обращений по закону отводится 30 дней. Однако в орловском Управлении более половины обращений рассматривают в течение недели. А средний срок подготовки ответа не превышает 15 календарных дней. Все обращения, поставленные на контроль, исполнены в срок, заверили в ведомстве.

Тем временем ФНС России разъяснила порядок заполнения уведомлений по упрощенной системе налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей, которые с 2026 года утратили право на применение патентной системы налогообложения (ПСН). Сообщается, в частности, что для изменения объекта налогообложения в уведомлении необходимо указать дату изменения объекта налогообложения «с 1 января 2026 года».

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ индивидуальные предприниматели, которые в декабре 2025 года применяли ПСН, а их доход за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2026 года или при необходимости изменить объект налогообложения по УСН. Соответствующие уведомления необходимо представить не позднее 1 июня 2026 года включительно, подчеркнули в налоговом ведомстве.

