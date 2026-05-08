На Орловщине улица Набережная осталась без воды

Прокуратура призвала к ответу МУП «Коммунальник».

Проблему выявили в Краснозоренском районе. Без холодной воды остались граждане, проживающие в селе Верхняя Любовша на улице Набережной.

Непосредственно на момент прокурорской проверки данная услуга также не предоставлялась (хотя уже истёк период допустимого перерыва, установленный законом). Также «Коммунальник» не принимал необходимых мер, чтобы восстановить водоснабжение.

В итоге прокуратура внесла директору коммунального предприятия представление. Также по материалам надзорного ведомства должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Сейчас проблема решена – водоснабжение восстановлено, уточнили в орловском органе надзора.

Ранее прокуратура установила, что на том же предприятии задерживали зарплату.

