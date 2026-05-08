На Орловщине улица Набережная осталась без воды

8.5.2026 | 11:43 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Прокуратура призвала к ответу МУП «Коммунальник».

Фото: ИА «Орёлград»

Проблему выявили в Краснозоренском районе. Без холодной воды остались граждане, проживающие в селе Верхняя Любовша на улице Набережной.

Непосредственно на момент прокурорской проверки данная услуга также не предоставлялась (хотя уже истёк период допустимого перерыва, установленный законом). Также «Коммунальник» не принимал необходимых мер, чтобы восстановить водоснабжение.

В итоге прокуратура внесла директору коммунального предприятия представление. Также по материалам надзорного ведомства должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Сейчас проблема решена – водоснабжение восстановлено, уточнили в орловском органе надзора.

Ранее прокуратура установила, что на том же предприятии задерживали зарплату.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

