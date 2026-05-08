В Орле на 49 лет сдадут в аренду объект культурного наследия

Дом XIX века на улице Васильевской можно получить за рубль.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла готово заключить договор аренды на объект культурного наследия регионального значения — двухэтажный жилой дом XIX века площадью 365,2 кв. м по адресу: улица Васильевская, 29. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена – 1 рубль. Прием заявок на электронный аукцион стартовал 7 мая, завершится 27 мая. Торги назначены на 1 июня.

Здание передается в пользование на 49 лет. Основное условие договора — арендатор обязан за свой счет провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок до 4 мая 2033 года (включая два года на подготовку и согласование проектной документации). Только после полной реконструкции арендатор получит право сдавать помещение в субаренду. Арендатор также обязан заключить отдельный договор аренды земельного участка площадью 1530 кв. м под зданием.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке УМИЗ может, например, при нецелевом использовании объекта, ухудшении его состояния, нарушении сроков реставрации. Все неотделимые улучшения после окончания срока аренды возмещению не подлежат.

Напомним, ранее спасителей нашли для домов №15 и 27 по улице Васильевской. Здания также переданы в пользование на льготных условиях.

ИА “Орелград”