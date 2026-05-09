Аудиторы усомнились в ценности выставок устаревшего библиотечного фонда

КСП проверила расходы городского центра культуры.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала краткую версию отчета о проведении плановой проверки эффективности и целевого расходования МБУК «Орловский городской центр культуры» субсидий на выполнение муниципального задания и использование муниципального имущества. Проверкой был охвачен весь прошлый год и прошедший период 2026 года. Но в случае необходимости аудиторы были вправе «копнуть и поглубже». По результатам контрольного мероприятия были выявлены определенные недостатки.

Так, КСП указывает на неправомерное, по ее мнению, расходование субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Орловский городской центр культуры» в сумме 54,06 миллиона рублей. Из отчета следует, что в данном случае речь идет о деньгах, потраченных на проведение мероприятий при отсутствии подтверждающих документов, в рамках партнерских отношений.

Сюда же вошли расходы учреждения в связи с неправомерным, опять же так считают аудиторы, включением в штатное расписание таких должностей, как «художественный руководитель», «заведующий сектором по работе с молодежью» и т.д. Неэффективное расходование субсидий на выполнение муниципального задания оценивается в размере 72,11 миллиона рублей.

Здесь аудиторы указывают на проведение выставок устаревшего библиотечного фонда, задвоенность включения мероприятий в отчет о выполнении муниципального задания, завышение количества отдельных должностей в учреждении и т.д. Были выявлены и другие нарушения и недостатки. Итоги проверки на днях обсуждались на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты города Орла. А отчет о ее результатах направлен в Орловский горсовет народных депутатов, мэру и прокурору Заводского района города Орла.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления директору МБУК «Орловский городской центр культуры», начальнику управления культуры администрации города Орла», – добавили в КСП.

ИА “Орелград”