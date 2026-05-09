Детсад в деревне Становое присоединят к Оптушанской школе

Реорганизация все-таки состоится и завершится до конца 2026 года.

Администрация Орловского муниципального округа приняла постановление о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 д. Становое». Учреждение будет присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Оптушанская средняя общеобразовательная школа». Напомним, ранее по инициативе главы округа депутаты окружного Совета назначали опрос населения по данному вопросу.

Результаты опроса были рассмотрены на прошедшем заседании окружного парламента. Согласно им местные жители поддержали задуманную реорганизацию. В тот же день, когда депутаты утвердили итоги опроса общественного мнения, администрация округа издала официальное постановление о реорганизации. Согласно ему процедура присоединения детсада к школе должна быть завершена до 30 декабря 2026 года.

После проведения всех необходимых процедур детский сад станет филиалом № 2 по дошкольному образованию МБОУ «Оптушанская СОШ». Таким образом, на базе школы будет создано структурное подразделение, обеспечивающее дошкольное образование. В постановлении властей также отмечено, что Оптушанская школа становится правопреемником всех прав и обязанностей реорганизуемого детского сада в соответствии с передаточным актом. При этом школа сохраняет основные цели деятельности присоединяемого учреждения, предусмотренные его уставом.

Решение о реорганизации принято именно с учетом мнения населения, подчеркнуто в документе. Также имеется положительное заключение комиссии об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального образовательного учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей. Заключение датировано 23 апреля 2026 года, то есть принято оно было ровно за неделю до заседания окружного Совета.

Постановлением утвержден подробный перечень мероприятий по проведению реорганизации. Среди ключевых шагов: уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации; публикация объявлений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и в журнале «Вестник государственной регистрации»; уведомление работников и кредиторов о предстоящей реорганизации; проведение инвентаризации имущества и обязательств; составление и утверждение передаточного акта.

Кроме того, в устав Оптушанской школы должны быть внесены соответствующие изменения. Также школу ожидает переоформление лицензии на образовательную деятельность. Постановление властей предусматривает и заключение с работниками детского сада дополнительных соглашений к трудовым договорам с внесением соответствующих записей в их трудовые книжки.

ИА “Орелград”