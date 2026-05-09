С орловца взыскали микрозайм под 101 процент годовых

Жителю Орловской области придется заплатить более 254 тысяч рублей.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску микрокредитной компании к местному жителю о взыскании с него задолженности по договору займа и судебных расходов. Истец указал, что ответчик не исполнил обязательства по возврату микрозайма и начисленных процентов.

Из информации пресс-службы суда следует, что ранее микрокредитная компания заключила с ответчиком в электронном виде договор потребительского микрозайма на сумму 150 тысяч рублей. Срок займа определялся индивидуальными условиями договора. Причем процентная ставка составляла 101 процент годовых, или 0,28 процента в день. Денежные средства были перечислены на банковскую карту заемщика и получены им в полном объеме.

По версии кредитора, заемщик не вернул ни сумму основного долга, ни начисленные проценты. За период с 2024 по 2026 год его задолженность составила 254,3 тысячи рублей. Ранее мировой судья вынес судебный приказ о взыскании долга, однако он был отменен – должник оспорил его в установленном порядке и сумел добиться своего. Его возражения были приняты во внимание.

Однако затем история получила продолжение в виде подачи иска со стороны кредитора. Ответчик в судебное заседание не явился, хотя, как уверяют в суде, был извещен надлежащим образом. Ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие он в суд также не направил. В связи с этим, на основании статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ, дело рассматривалось в порядке заочного производства.

Как пояснили в пресс-службе суда, факт неисполнения заемщиком обязательств по погашению займа был установлен. Поэтому суд принял решение удовлетворить исковые требования в полном объеме. Он обязал гражданина выплатить микрокредитной компании всю заявленную сумму задолженности по договору займа, то есть 254,3 тысячи рублей, а также оплатить государственную пошлину. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, так как оно пока не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”