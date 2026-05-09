Сотрудники УФСБ по Орловской области почтили память участников войны

9.5.2026 | 16:57 Культура, Новости

9 мая в Орле у стелы в парке Победы сотрудники Управления провели торжественное мероприятие.

Фото: УФСБ России по Орловской областью

Они почтили память погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу. Председатель Совета ветеранов Сергей Ковальчук подчеркнул, что коллеги- предшественники с первых дней Великой Отечественной войны встали на защиту родной земли.

“В тяжелейших условиях они ценой собственной жизни приближали Победу ради нашего будущего. Наша обязанность – сохранить память о них для подрастающего поколения”.

Напомним, памятник открыт в 2025 году по инициативе ветеранов при поддержке городской и областной администрации, эскиз создал краевед и художник Геннадий Афанасьев. На стеле высечены имена 60 чекистов.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

