Сотрудники УФСБ по Орловской области почтили память участников войны

9 мая в Орле у стелы в парке Победы сотрудники Управления провели торжественное мероприятие.

Они почтили память погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу. Председатель Совета ветеранов Сергей Ковальчук подчеркнул, что коллеги- предшественники с первых дней Великой Отечественной войны встали на защиту родной земли.

“В тяжелейших условиях они ценой собственной жизни приближали Победу ради нашего будущего. Наша обязанность – сохранить память о них для подрастающего поколения”.

Напомним, памятник открыт в 2025 году по инициативе ветеранов при поддержке городской и областной администрации, эскиз создал краевед и художник Геннадий Афанасьев. На стеле высечены имена 60 чекистов.

