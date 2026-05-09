Орловские медики поделились трогательным письмом с передовой

Написал их коллега — медбрат пульмонологического отделения БСМП им. Н.А. Семашко.

Дмитрий Арнаутов в зону СВО ушел добровольцем. В своем обращении к землякам он пишет, насколько бойцам важна поддержка тыла и как дороги им письма из дома.

В больнице добавляют, что очередная посылка в зону СВО будет собрана сотрудниками по заявке Дмитрия и его сослуживцев — из Орла доставят все необходимое. Больница заверяет, что свою задачу по обеспечению надежного тыла защитникам они выполнят достойно.

Мои дорогие земляки Орловцы!

Пишу вам с передовой откуда видно, за что мы держимся дома. Здесь дни короткие и тяжелые, но в каждом из них живет то, что дает силы встать снова – воспоминаниям о наших улицах, о людях, о том, как светятся купола и как тихо течет Ока у вашего берега.

Я хочу сказать вам слова благодарности. За каждую посылку, за каждое письмо, за тот теплый голос по телефону – вы поддерживаете нас сильнее, чем думаете. Когда мы читаем ваши строки, перед глазами встают лица родных, запахи родного дома, и на сердце становится легче. Вы сохраняйте наш тыл: заботитесь о соседях, о стариках, о детях, чините то, что можно починить, и не даете унынию поселиться в домах.

Знайте: мы строим защиту не ради собственного героизма, а ради того простого обычного мира, где можно будет вернуться нам снова пить утренний чай на орловском рассвете. Мы верим, что этот рассвет будет, и именно ваши руки сделают его добрее: на заводах, в больницах, в школьных дворах, в магазинах и в волонтерских кухнях.

Прошу вас хранить тепло в душах и друг в друге. Помогайте тем, кто слабее, говорите детям правду простыми словами, берегите память о тех, кто не вернулся. Пишите нам, если есть силы и время, письма читают и передают. И помните: мы вас не подведем, как и вы нас не подведете.

С любовью и уверенностью в победе

ваш земляк с передовой

Гвардии ефрейтор: Д. Арнаутов.