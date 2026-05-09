Перевозка ребенка в бустере обернулась штрафом для водителя

Суд в Ливнах рассмотрел любопытное административное дело.

Ливенский районный суд рассмотрел жалобу местного жителя, оштрафованного за нарушение правил перевозки детей. Ранее мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей за то, что он перевозил 6-летнего ребенка без детского кресла. Водитель с этим категорически не согласился, так как считал, что перевозил ребенка в соответствии с правилами. Свою правоту он пытался доказать в районном суде.

Как следует из материалов дела, в марте 2026 года сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль и обнаружил, что на переднем пассажирском сиденье находится ребенок младше 7 лет. Он сидел в бустере и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Ремень проходил не через плечо, а через шею ребенка. В отношении водителя составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Ливенец не согласился с решением мирового судьи и обжаловал его. Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, в своей жалобе мужчина указал, что ребенок находился в кресле-бустере и был пристегнут ремнем. По его мнению, рост и вес ребенка позволяли использовать именно бустер. Заявитель настаивал, что его вина не доказана, а в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Однако Ливенский районный суд, изучив материалы дела, включая видеозапись, признал доводы водителя несостоятельными. Он разъяснил, что Правила дорожного движения требуют использовать детские удерживающие системы (ДУС), соответствующие весу и росту ребенка, для перевозки детей в возрасте до 7 лет. Бустер не относится к детским удерживающим системам. Суд посчитал, что бустер является «иным удерживающим устройством» и не подходит для детей младше 7 лет. Именно этот вывод стал ключевым.

В результате жалоба водителя была оставлена без удовлетворения, а постановление мирового судьи о штрафе в размере 5000 рублей – без изменения. В решении подчеркнуто, что перевозка детей младше 7 лет допустима только с использованием сертифицированных детских удерживающих систем, то есть автокресел, а не бустеров. Решение Ливенского районного суда вступило в законную силу с момента его вынесения, но еще может быть обжаловано в кассационном порядке.

ИА “Орелград”