В Орловском округе работу АПК сделают эффективнее

Окружные власти поставили ряд ключевых задач.

В Орловском муниципальном округе в обозримой перспективе в сфере сельского хозяйства планируется сократить количество неиспользуемых земельных участков, увеличить количество посевных площадей, дать новый импульс развитию индивидуальных подсобных хозяйств, а также вести борьбу с борщевиком и реализовывать экологические программы. Об этом заявил глава округа Александр Черных в своем итоговом докладе о деятельности за 2025 год. Перечисленные выше задачи являются одним из приоритетов на ближайшие годы.

«Важной производственной составляющей округа и приоритетом развития является агропромышленный комплекс, – отметил Черных. – На территории округа осуществляют производственную деятельность 35 организаций и 80 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также более 20 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2025 год в сопоставимой оценке составил 86 процентов к уровню 2024 года».

На территории округа насчитывается 2,9 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 1,3 тысячи коров. Поголовье свиней составило на начало 2026 года 134,3 тысячи голов. За 2025 год местные сельскохозяйственные организации произвели 10,7 тысячи тонн молока и 1,1 тысячи тонн скота на убой. Из сельскохозяйственных организаций в производстве молока наибольший удельный вес приходится на ООО «АПК Юность» (51 процент), в производстве скота на убой – на ООО «Знаменский СГЦ» (93 процента).

Валовой сбор зерновых на территории округа в прошлом году составил 185 тысяч тонн при урожайности 48,7 ц/га. Также было произведено 52,6 тысячи тонн картофеля, 77,6 тысячи тонн масличных культур, 930 тонн овощей, 13 тысяч тонн сахарной свеклы, 1,2 тысячи тонн плодов и ягод. Под урожай текущего 2026 года 20 тысяч га засеяно озимыми зерновыми культурами, 7 тысяч га – озимым рапсом. Глава округа также отметил, что в животноводстве предусматривается сохранение производственных показателей на уровне 2025 года.

