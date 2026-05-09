Уникальные документы архивного фонда поставят на особый учет

Департамент культуры Орловской области утвердил порядок ведения государственного реестра уникальных документов архивного фонда региона. Соответствующий приказ подписала руководитель ведомства Наталья Георгиева. Согласно ему, уникальный документ – это особо ценный архивный документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и автографичности.

К заявителям, которые могут инициировать включение документа в такой реестр, отнесены государственные и муниципальные архивы, музеи и библиотеки. Для этого им необходимо представить экспертное заключение об уникальности документа и лист учета и описания. Ведение реестра возложено на бюджетное учреждение «Государственный архив Орловской области» (Госархив). Учет будет вестись на бумажном носителе по утвержденной форме.

Из приказа следует, что регистрационный номер присваивается документам в валовой последовательности; после включения в реестр уникальные документы изымаются из общих фондов и подлежат сейфовому хранению; на место изъятого документа вкладывается карта-заместитель и копия; сведения о физическом состоянии документов фиксируются в листах учета и вносятся в отраслевой программный комплекс «Архивный фонд». Все изменения, касающиеся уникального документа, например, уточнение датировки, смена собственника, изменение места хранения и др., вносятся в реестр в течение 10 рабочих дней.

Напомним, что работа с архивными документами в регионе ведется, в том числе, в рамках научно-просветительского проекта «Архивный десант» Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Проект направлен на сохранение памяти о жертвах геноцида в годы Великой Отечественной войны и противодействие фальсификации истории.

Ранее в его рамках в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина состоялась презентация научной монографии доктора исторических наук, профессора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александра Сарана «Фашистские застенки. Концлагеря и тюрьмы оккупированной Орловщины 1941-1943 гг.». В издании впервые собраны и комплексно проанализированы сведения о немецких концентрационных лагерях, лагерях военнопленных и других местах лишения свободы на временно оккупированной территории Орловской области в ее исторических границах 1937-1944 годов.

Как отмечала по этому поводу пресс-служба губернатора, монография является ценным вкладом в увековечивание памяти жертв геноцида. Что касается нового порядка ведения реестра уникальных документов, то он создает нормативную базу для выявления, учета и сохранения наиболее ценных архивных свидетельств, включая те, что связаны с трагическими страницами истории региона в годы Великой Отечественной войны.

