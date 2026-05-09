В Ливнах приступили к освоению 50 миллионов «дорожных» рублей

В городе начались работы за счет средств Дорожного фонда Орловской области

В рамках выделенных лимитов Дорожного фонда Орловской области и Дорожного фонда города Ливны в этого году запланирован ремонт девяти участков дорог. Об этом сообщили в администрации райцентра. Так, ремонт планируется провести на улицах Орловской, Орджоникидзе, Октябрьской, Дружбы Народов, Аркадия Шипунова и по переулку Молодежному. Кроме того, будет отремонтирован тротуар на улице Мира.

В 2026 году на ремонт участков автомобильных дорог в городе Ливны Дорожным фондом Орловской области выделены 50 миллионов рублей. Софинансирование из местного бюджета составляет 505 тысячи рублей. На эти средства планируется выполнить ремонт участков дорог и тротуаров общей протяженностью3,12 километра. На содержание улично-дорожной сети города региональным Дорожным фондом выделены еще 70 миллионов рублей, бюджетом города – 7,7 миллиона рублей. На ямочный ремонт запланированы средства в размере 11,5 миллиона рублей.

В мэрии сообщили, что средства уже осваиваются. В частности, подрядчик уже ведет ремонт на улице Орджоникидзе. По данным мэрии, там уже выполнено фрезерование дорожного покрытия, завершена укладка нижнего слоя асфальтобетона, а выездной лабораторией КУ ОО «Орелгосзаказчик» произведен отбор кернов для проведения испытаний использованного материала. В переулке Молодежном ведутся работы по устройству щебеночного основания, получено заключение КУ ОО «Орелгосзаказчик» о соответствии качества применяемого материала.

На улице Орловской продолжаются начатые в 2025 году работы по ремонту участка: устраивается щебеночное основание и производится установка бордюрного камня. На улице Аркадия Шипунова ведутся работы по устройству щебеночного основания. Здесь также уже получено заключение КУ ОО «Орелгосзаказчик» о соответствии качества применяемого материала. «В ближайшее время подрядные организации приступят к выполнению работ на других участках», – заверили в администрации Ливен.

По данным местных властей, протяженность улично-дорожной сети города Ливны составляет137,6 километра. Из них около85 километров– это участки дорог, имеющие асфальтовое покрытие, около47 километров- дороги с щебеночным покрытием, около6 километров- участки с грунтовым покрытием. Средства осваиваются в рамках муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ливны».

Так, в 2025 году в рамках выделенных лимитов Дорожного фонда Орловской области на сумму 72,66 миллиона рублей (при софинансировании местного бюджета в размере 916,5 тысячи рублей) были отремонтированы 13 участков дорог и тротуаров общей протяженностью6,68 километра. Еще около 10 миллионов рублей были направлены на выполнение работ по устранению деформаций покрытия улично-дорожной сети города. Проще говоря, ямочным ремонтом было охвачено более 5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

ИА “Орелград”