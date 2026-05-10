Комиссию по поддержке участников СВО создали в Ливенском районе

Межведомственная комиссия поддержит и членов их семей.

Глава администрации Ливенского района Анатолий Шолохов подписал постановление о создании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Документ разработан в соответствии с указами президента Владимира Путина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. А принят он для координации решения вопросов поддержки ветеранов боевых действий и их близких.

Комиссию возглавил сам Анатолий Шолохов. Его заместителем в комиссии назначен Сергей Душевин, заместитель главы администрации по социально-экономическим вопросам. Секретарем комиссии стала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по городу Ливны и Ливенскому району Ольга Ерохина. В состав также вошли руководители профильных управлений администрации района, представители фонда «Защитники Отечества» и Совета ветеранов, УФСБ и МО МВД «Ливенский», филиала областного центра соцзащиты, Ливенской ЦРБ, отдела военного комиссариата. Есть в составе комиссии и представитель епархии – иерей Иоанн Кузьмин.

Комиссия создана как совещательный и консультативный орган. В число ее приоритетных задач входят: содействие в социальной и медицинской реабилитации участников СВО, включая паллиативную помощь и психологическую поддержку; помощь в профессиональной ориентации и трудоустройстве ветеранов, в том числе сопровождение до регистрации самозанятости; мониторинг и контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты; подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Также комиссия будет заниматься вопросами патриотического воспитания с участием ветеранов, вовлечением их в волонтерство и мероприятия по увековечению памяти погибших; вопросами создания условий для социальной адаптации и ресоциализации; подготовкой предложений по развитию инфраструктуры медицинских и социальных учреждений.

Комиссия наделена правом запрашивать информацию и документы у любых органов власти и организаций, а также направлять предложения в правительство Орловской области и фонд «Защитники Отечества». Заседания будут проводиться по мере необходимости. Решения будут приниматься открытым голосованием простым большинством голосов, причем кворум будет считаться достигнутым при условии участия в заседании не менее половины состава комиссии.

ИА “Орелград”