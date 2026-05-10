Орловщина вложит средства в развитие сельского туризма

В Орловской области обновили правила выдачи грантов «Агротуризм».

Правительство Орловской области приняло постановление, которое вносит изменения в порядок предоставления грантов «Агротуризм». Документ актуализирует региональную нормативную базу под федеральные требования и утверждает перечень сельских территорий, жители которых могут претендовать на государственную поддержку. Получить казенные средства могут сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные как малые или микропредприятия и работающие на селе не менее года.

Главное условие: проект развития сельского туризма должен пройти конкурсный отбор Минсельхоза РФ. Размеры грантов варьируются от трех до 10 миллионов рублей, а их окончательный размер зависит как от стоимости бизнес-проекта, так и от доли собственных средств заявителя, вложенных в реализацию проекта. Так, при условии софинансирования от 10 процентов стоимости проекта размер гранта составит до 3 миллионов рублей; от 15 процентов – до 5 миллионов рублей; от 20 процентов – до 8 миллионов рублей; от 25 процентов – до 10 миллионов рублей.

Освоить грант необходимо в течение 18 месяцев, хотя при форс-мажоре срок областные власти могут продлить еще на полгода. В случае приобретения на средства гранта модульных некапитальных средств размещения нужно действовать еще быстрее и уложиться в 9 месяцев. По обновленным условиям получатель гранта обязан вести деятельность на сельской территории не менее 5 лет и не отчуждать купленное на грант имущество без разрешения профильного департамента.

За недостижение плановых показателей предусмотрен штраф в размере 0,1 процента от суммы гранта за каждый процент невыполнения. Заявки от соискателей будут принимать исключительно в электронной форме через систему «Электронный бюджет». Отбор будет проводиться автоматически путем запроса предложений. Победителей профильный региональный департамент будет определять в порядке очередности поступления заявок при условии их соответствия всем требованиям. Среди ключевых критериев, предъявляемых к соискателям, можно отметить: отсутствие налоговой задолженности, регистрацию не в оффшорных зонах, наличие земельного участка в собственности или аренде сроком от 5 лет, а также включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в отборе соискателям необходимо подготовить заявление, проект развития сельского туризма, подать подтверждение наличия собственных средств для софинансирования, создать презентацию, представить видео- и фотоматериалы, а также, по желанию, рекомендательные письма. Юридическим лицам также потребуется приложить к заявлению справку о структуре учредителей. После получения гранта отчитываться о его расходовании придется ежеквартально в течение 5 лет. Отчитываться надо будет о достижении результатов, о расходах и финансово-экономическом состоянии.

Постановлением правительства региона также утвержден перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, относящихся к сельским территориям и сельским агломерациям. В него вошли все населенные пункты сельских поселений, а также города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль и рабочие поселки Верховье, Глазуновка, Долгое, Залегощь, Колпна, Кромы, Хомутово, Знаменка, Покровское, Змиевка, Нарышкино, Хотынец и Шаблыкино.

