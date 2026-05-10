Ливенский район стал меньше зарабатывать

Доходы бюджета снизились на 2,5 процента, а расходы остались на уровне прошлого года.

Администрация Ливенского района утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2026 года. Согласно ему доходы составили 219,98 миллиона рублей, что на 5,64 миллиона рублей, или на 2,5 процента ниже уровня аналогичного периода 2025 года. Расходы практически не изменились. В этом году они составили 181,76 миллиона рублей, тогда как в первом квартале 2025 года составляли 181,74 миллиона рублей.

Собственные доходы, то есть налоги и неналоговые поступления, в отчетном периоде времени составили 86,42 миллиона рублей, или 19,3 процента от годового плана. Рост к прошлому году составил всего 1,5 процента. Основным источником собственных доходов традиционно стал налог на доходы физических лиц. Он принес в местную казну 61,63 миллиона рублей, что на 11,1 процента больше, чем было год назад. План по нему перевыполнен на 5,82 миллиона рублей.

Акцизы принесли в казну 8,5 миллиона рублей с ростом на 0,6 процента к прошлогоднему показателю, но при этом текущий план не был выполнен на 0,97 миллиона рублей. Арендная плата за землю пополнила бюджет на 10,21 миллиона рублей, превзойдя прошлогодний показатель на 5 процентов. Отмечается спад по некоторым налогам. Так, значительное снижение отмечено по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Здесь вообще зафиксировано падение более чем на 100 процентов. Согласно отчету, сложились отрицательные поступления, а план не исполнен на 1,88 миллиона рублей. Сократились также доходы от аренды муниципального имущества (минус 35,6 процента) и прочих поступлений от использования имущества (минус 19,8 процента). Отмечен в отчете и тот факт, что по состоянию на 1 апреля 2026 года задолженность по налоговым доходам составила 7,02 миллиона рублей, в том числе: по НДФЛ – 5,66 миллиона рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – 0,58 миллиона рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по неналоговым доходам оценивается в 2,33 миллиона рублей, а сомнительная задолженность еще в 4,92 миллиона рублей. В какой-то степени район спасают безвозмездные поступления. Так, в первом квартале текущего года из областного и федерального бюджетов поступило 134,08 миллиона рублей, что, правда, на 1,5 процента меньше, чем было в первом квартале 2025 года.

Что касается расходной части, то здесь приоритетом остается зарплата бюджетников. В целом расходы бюджета составили 181,76 миллиона рублей, 135,87 миллиона рублей из них было направлено на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, включая субсидии учреждениям, выплаты за классное руководство и советникам директоров по воспитанию.

ИА “Орелград”