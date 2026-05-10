Во Мценске обследуют дома, где живут инвалиды

План обследования жилья утвердили городские власти.

Глава города Мценска Александр Беляев утвердил план мероприятий по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда на 2026 год. Документ разработан в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649.

Обследование проводится для того, чтобы определить возможность приспособления квартир, подъездов, лестничных площадок и прочего имущества в доме с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности. Речь идет о пандусах, расширенных дверных проемах, поручнях, специальном оборудовании. Словом, обо всем том, что позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно и безопасно пользоваться своим жильем и «общими» местами.

План на 2026 год включает в себя несколько этапов, в том числе: подготовку нормативно-правовых актов, заседания специально созданной для такой работы муниципальной комиссии, которые будут проводиться по мере необходимости, составление графика обследования (после предоставления гражданами индивидуальных программ реабилитации и абилитации, а также по мере поступления обращений), прием и рассмотрение заявлений от граждан для оценки возможности приспособления жилья.

Также план включает в себя непосредственное обследование с изучением документов, визуальным и техническим осмотром, беседами с инвалидами для выявления конкретных потребностей, оценку необходимости и технической возможности приспособления, оформление актов обследования (они должны оформляться в течение 15 рабочих дней после осмотра), вынесение заключений об отсутствии технической возможности приспособления жилья. По каждому случаю комиссия обязана представлять свое заключение главе города, а уже тот принимает окончательное решение.

В городе Мценске уже действует муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. Ее председателем является первый заместитель главы администрации города Светлана Климова. Обследования проводятся в течение года, а также по мере поступления обращений граждан. Данная мера направлена на реализацию государственной политики по созданию доступной среды для людей с инвалидностью и улучшению качества их жизни.

ИА “Орелград”