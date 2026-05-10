Во Мценске обследуют дома, где живут инвалиды

10.5.2026 | 15:00 Новости, Общество

План обследования жилья утвердили городские власти.

Мценск. Фото: www.google.ru/maps

Глава города Мценска Александр Беляев утвердил план мероприятий по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда на 2026 год. Документ разработан в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649.

Обследование проводится для того, чтобы определить возможность приспособления квартир, подъездов, лестничных площадок и прочего имущества в доме с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности. Речь идет о пандусах, расширенных дверных проемах, поручнях, специальном оборудовании. Словом, обо всем том, что позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно и безопасно пользоваться своим жильем и «общими» местами.

План на 2026 год включает в себя несколько этапов, в том числе: подготовку нормативно-правовых актов, заседания специально созданной для такой работы муниципальной комиссии, которые будут проводиться по мере необходимости, составление графика обследования (после предоставления гражданами индивидуальных программ реабилитации и абилитации, а также по мере поступления обращений), прием и рассмотрение заявлений от граждан для оценки возможности приспособления жилья.

Также план включает в себя непосредственное обследование с изучением документов, визуальным и техническим осмотром, беседами с инвалидами для выявления конкретных потребностей, оценку необходимости и технической возможности приспособления, оформление актов обследования (они должны оформляться в течение 15 рабочих дней после осмотра), вынесение заключений об отсутствии технической возможности приспособления жилья. По каждому случаю комиссия обязана представлять свое заключение главе города, а уже тот принимает окончательное  решение.

В городе Мценске уже действует муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. Ее председателем является первый заместитель главы администрации города Светлана Климова. Обследования проводятся в течение года, а также по мере поступления обращений граждан.  Данная мера  направлена на реализацию государственной политики по созданию доступной среды для людей с инвалидностью и улучшению качества их жизни.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU