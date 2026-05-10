Ливны отдали Орловской области диван, жилет и перекресток

Решение о передаче имущества согласовали депутаты.

Сразу несколько муниципальных образований Орловской области приняли решения о безвозмездной передаче имущества. Так, Ливны отдают в госсобственность области движимое имущество для социально-реабилитационного центра, а Орел предоставил помещения в безвозмездное пользование социально ориентированным НКО, музыкальной школе, партии «Единая Россия» и муниципальным учреждениям. В частности, Ливенский городской совет народных депутатов принял решение передать в государственную собственность Орловской области четыре объекта движимого имущества.

Судя по документу, все они были приобретены администрацией города в рамках инновационного социального проекта «Создание муниципального центра «Перспектива». В перечне: диван стоимостью 53 тысячи рублей, ролевой жилет «Инспектор ДПС» за 1,2 тысячи рублей, игровой комплекс для изучения правил дорожного движения за 116,8 тысячи рублей и имитация четырехстороннего перекрестка с разметкой ценой 17,03 тысячи рублей. Данное имущество планируется закрепить за бюджетным учреждением Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны».

Тем временем Орловский городской совет народных депутатов на своем двенадцатом заседании принял сразу несколько решений о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование. Так, нежилое помещение на площади Щепной передано Орловской молодежной областной общественной организации инвалидов «Орловские Родники» – на новый пятилетний срок. Организация будет использовать его для социальной поддержки и трудовой адаптации инвалидов с множественными и тяжелыми нарушениями развития.

Помещение на Московском шоссе передано Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева в безвозмездное пользование на срок по 31 декабря 2027 года. Помещение предназначено для размещения административного и учебно-вспомогательного персонала. Муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла» передано 10 комнат в здании на Пролетарской горе, д. 7, на три года, начиная с 1 мая 2026 года. Оплату коммунальных платежей, уборку и техническое обслуживание власти возложили на МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла».

Кроме того, орловскому региональному отделению партии «Единая Россия» передана часть нежилого помещения на улице 1-й Посадской. Данное помещение будет использоваться для размещения Орловского городского местного отделения партии еще как минимум три года, отсчет которых стартовал с 23 марта 2026 года. Все решения уже вступили в силу, приняты они в соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», а также местными положениями о порядке управления и предоставления муниципального имущества.

