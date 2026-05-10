Орловца осудили за стрельбу в общественном месте

Свою вину осужденный не признал, как и сам факт стрельбы.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда поставила точку в любопытном уголовном деле, которое в первой инстанции в январе этого года рассматривал Покровский районный суд. Житель Орловской области был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия и оружия).

Осужденный получил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы. Отбывать наказание орловец должен в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. К месту отбывания наказания суд обязал его следовать самостоятельно, но за счет государства.

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года осужденный приехал в поселок Покровское из Орла, погостить к своему знакомому Вечером того же дня он пошел в кафе. По версии осужденного, который свою вину не признал и просил вынести оправдательный приговор, на летней веранде кафе он выпил две бутылки пива. А после закрытия кафе, когда все посетители находились на улице возле входа, у него возник словесный конфликт с местным жителем. Причину и суть конфликта осужденный припомнить не смог, но заявил следствию и суду, что оппонент бросил ему в лицо стеклянную бутылку, которая «разбилась и порезала ему лицо».

После этого он якобы убежал от кафе, спасаясь от расправы. Иную версию произошедшего изложил гособвинитель, и ее поддержали и сам потерпевший, и многочисленные свидетели, которые находились в тот момент возле кафе. Они рассказали суду, что приезжий после закрытия кафе около двух часов ночи вышел вместе с остальными посетителями на улицу. Там он крикнул, что ему нравится поселок и его жители. После чего достал пистолет и сделал выстрел в воздух. Это возмутило присутствовавших, которые наперебой начали делать ему замечания.

Тогда приезжий выстрелил в их сторону, угодив в одного из парней. Последний получил ранение в ногу, после чего действительно швырнул бутылку в сторону стремительно убегавшего хулигана. Осужденный подтвердил, что у него имеется травматический пистолет и разрешение на его хранение и ношения. Но уверял, что в Покровское он с собой оружие не брал, якобы пистолет в тот момент находился у него дома, в сейфе в Орле. Однако суд версии защиты не поверил. Областная судебная коллегия лишь немного подправила приговор – хулиган получил 1 год лишения свободы, который тут же был заменен на 1 год принудительных работ с удержанием ежемесячно 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

ИА “Орелград”