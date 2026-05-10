За долги по алиментам орловец лишился прав

10.5.2026 | 12:00 Закон и порядок, Новости

В не самой приятной ситуации оказался житель Покровского района.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Детали этой истории сообщила пресс-служба Покровского районного суда. Из материалов дела следует, что с заявлением в суд обратилась судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Заводскому району УФССП России по Орловской области. Она просила  установить в отношении местного жителя временное ограничение на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством. То есть, временно лишить его действующего водительского удостоверения, превратив, по сути, его в пешехода.

Как пояснили в пресс-службе суда, ранее в отношении данного гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него задолженности по алиментам. В установленный судебным приставом-исполнителем срок мужчина не исполнил требования исполнительного документа. И тогда приставы начали применять к нему меры, установленные федеральным законодательством. Одной из них является ограничение в специальных правах.

Согласно статье 67.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве», временное ограничение на пользование специальным правом – это приостановление действия права управления транспортными средствами до полного исполнения требований исполнительного документа либо до появления оснований для отмены такого ограничения. На эту норму и опирался суд при принятии решения по делу.

Административный ответчик в судебное заседание не явился. Дело было рассмотрено без его личного присутствия. Впрочем, закон это допускает. Изучив материалы дела, суд установил, что мужчина действительно не погашает имеющуюся у него задолженность по алиментным платежам. Хотя судебный пристав-исполнитель совершал все предусмотренные законом исполнительные действия и меры принудительного исполнения.

Суд признал требования судебного пристава обоснованными и удовлетворил административный иск в полном объеме. В отношении должника установлено временное ограничение на пользование специальным правом управления транспортными средствами, то есть водительские права он не получит до полного погашения задолженности по алиментам.

ИА “Орелград”


