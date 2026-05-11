Ливенские депутаты рассказали, на что потратили шесть миллионов рублей

Ливенский горсовет подвел итоги 2025 года.

Ливенский городской Совет народных депутатов обнародовал отчет об итогах своей работы за 2025 год. В состав местного парламента входил 31 депутат, 12 женщин и 19 мужчин, средний возраст которых составляет 52 года. В составе представлены руководители промышленных предприятий, представители ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения и предприниматели. Средняя явка на заседания составила 82 процента.

Всего в минувшем году было проведено 12 заседаний, рассмотрено 95 вопросов, принято 136 решений. Из них 32 процента – это муниципальные нормативные правовые акты, 68 процентов – акты ненормативного характера. Было рассмотрено 18 вопросов, отнесенных к исключительной компетенции горсовета, а ключевым вопросом традиционно стал бюджет. Отдельный раздел отчета посвящен наказам избирателей.

На их реализацию из городского бюджета было выделено 6,2 миллиона рублей, или по 200 тысяч рублей на каждого депутата. Всего выполнено 147 наказов на сумму 6,194 миллиона рублей, остаток средств составил всего 5130 рублей. Среди наиболее значимых реализованных наказов сами депутаты отмечают следующие: приобретение и установка детского игрового оборудования на 869 тысяч рублей и малых архитектурных форм на 354,5 тысячи рублей, а также ремонт асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов на 250 тысяч рублей.

Кроме того, на 3,438 миллиона «депутатских» рублей было закуплено оборудование для дошкольных и общеобразовательных учреждений – мебель, мультимедиа, окна, сантехника и др. Запасные части для картинга на сумму 80 тысяч рублей были приобретены для Центра творческого развития им. Поликарпова, а спортивное оборудование на 180 тысяч рублей приобретено для местной спортшколы. На 387 тысяч рублей было закуплено звуковое и световое оборудование для музыкальной и художественной школ.

Замена оконных блоков и оборудование входной группы в ГЦК «Лидер» обошлась в 200 тысяч рублей. Как следует из отчета Ливенского горсовета, депутаты и впредь продолжат контроль за исполнением муниципальных программ, целевым расходованием бюджетных средств и реализацией наказов избирателей. Открытость и прозрачность работы горсовета остаются главными принципами деятельности, подчеркнуто в документе.

