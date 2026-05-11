Суд отказал в иске к полиции о предоставлении персональных данных

Сделать такую информацию доступной требовали газовщики.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к УМВД России по Орловской области. Общество требовало признать незаконными отказы полиции в предоставлении сведений о гражданах-должниках и обязать УМВД выдать запрашиваемую информацию. Из иска следовало, что в ноябре и декабре 2025 года газовщики обратились в ОМВД России «Орловский» и УМВД России по Орловской области с просьбой предоставить персональные данные о гражданах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в девяти домовладениях.

Обществу требовалась информация о ФИО потребителей, их датах рождения и датах постановки на регистрационный учет. Поставщик газа обосновывал необходимость тем, что жители систематически не оплачивают поставленный газ и уклоняются от заключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования. Однако ОМВД России «Орловский» в ноябре 2025 года отказал в предоставлении сведений, сославшись на действующие ограничения. Из его письма следовало, что органы МВД не предоставляют массивы информации органам, не входящим в его систему.

УМВД России по Орловской области в своем ответе в декабре 2025 года дополнительно указало, что ведение учета лиц, обязанных вносить плату за жилье и коммунальные услуги, на полицию не возложено. А поставщик газа не наделен законом функциями по обработке персональных данных. В связи с этим правовых оснований для выдачи запрашиваемых сведений нет, сочли в силовом ведомстве. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что отказы полиции являются законными и обоснованными.

Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ допускает обработку персональных данных без согласия субъекта только в случаях, прямо установленных федеральным законом. Действующее законодательство не наделяет ресурсоснабжающие организации правом истребовать в органах внутренних дел такие сведения, как фамилия, имя, отчество, дата рождения и дата постановки на учет, в отсутствие согласия гражданина, указал суд. Адресно-справочная работа проводится только с согласия гражданина.

Суд по этому поводу отметил, что в соответствии с Законом РФ «О праве граждан на свободу передвижения…» полиция организует и ведет адресно-справочную работу. Но адресно-справочная информация предоставляется физическим и юридическим лицам только при наличии согласия лица, в отношении которого она запрашивается. Административный регламент МВД также предусматривает, что такие сведения могут быть предоставлены лишь собственнику жилого помещения или его представителю.

По мнению полиции, газовая компания под эти категории не подпадает. Суд при этом указал, что заявитель не лишен возможности получать необходимые сведения другими законными способами. Во-первых, МВД размещает информацию о количестве зарегистрированных граждан в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Во-вторых, компания вправе запросить сведения о собственниках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в установленном порядке. Арбитраж посчитал, что оспариваемые отказы полиции соответствуют закону и не нарушают права и законные интересы заявителя. В удовлетворении требований было отказано, но решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

