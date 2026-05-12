Археологи дали добро на строительство в границах КРТ на Наугорке

Обследование участка в Орле не выявило объектов культурного наследия.

В Орловской области завершена государственная историко-культурная экспертиза документации об археологическом обследовании земельного участка площадью 2,61 га, ограниченного Наугорским шоссе, улицей Цветаева и ПГК «Транзистор».

Экспертиза проведена аттестованным экспертом по заказу СПОК «Елецкий Стан» на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. В ходе полевых работ (визуальный осмотр, фотофиксация, закладка трёх шурфов глубиной до 2,9 м) признаков культурного слоя, археологического материала или объектов археологического наследия не обнаружено.

Установлено, что обследованная территория расположена за пределами исторической застройки Орла, рельеф в большей части техногенный, сильно нарушен и переотложен. Ближайшие выявленные объекты археологического наследия («Культурный слой исторической части г. Орла») находятся на расстоянии около 1,9–2,9 км от участка.

Эксперт пришёл к выводу, что на данном земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты, а также объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия. Проведение земляных, строительных и иных работ на указанной территории возможно. В случае обнаружения в ходе работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, застройщик обязан незамедлительно приостановить работы и уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Напомним, в апреле 2024 года ООО «Авилон» получило право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Советском районе. На площади 26 тыс. кв. м планируют разместить два жилых дома и пятиэтажный многофункциональный центр. В районе КРТ снесены аварийные здания и хозпостройки. Планируется расселение двух жилых домов в 2026 и 2027 годах.

ИА “Орелград”