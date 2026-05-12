Чиновники не стали платить льготнику из-за смены паспорта

Они нашли формальный повод для возвращения исполнительного листа.

Советский районный суд города Орла рассмотрел административный иск местного жителя к департаменту финансов Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, истец требовал признать незаконными действия чиновников, которые вернули ему исполнительный лист без исполнения. Из материалов дела следует, что ранее данный гражданин судился с департаментом здравоохранения из-за того, что его вовремя не обеспечили бесплатными лекарственными препаратами.

Мужчина страдает заболеванием, которое включено в соответствующий перечень. Лекарства ему положены за счет бюджета. Предыдущий суд удовлетворил его иск и обязал департамент выплатить ему компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу. Чтобы получить присужденные деньги, льготник получил исполнительный лист и предъявил его в департамент финансов, который ведает областной казной.

Однако, как уточнили в пресс-службе суда, чиновники вернули документ, указав на его якобы несоответствие требованиям к исполнительным документам. Они обратили внимание на то, что в исполнительном листе и решении суда были указаны реквизиты старого паспорта взыскателя, а в заявлении о перечислении средств – данные нового паспорта.

Разночтения возникли из-за того, что во время рассмотрения судебного спора истец заменил паспорт. Поэтому в судебном решении и исполнительном листе остались реквизиты старого документа, а при подаче заявления в департамент финансов мужчина указал данные уже своего нового паспорта. Чиновникам этого хватило для того, чтобы вернуть исполнительный лист без исполнения. Между тем, суд встал на сторону истца.

В своем решении он указал, что предъявленный исполнительный лист содержал в себе все необходимые сведения. К тому же истец приложил к нему копию судебного акта и заявление с реквизитами своего банковского счета. Департамент финансов вернул документ по формальным основаниям, не приняв во внимание объективную причину расхождения данных – замену паспорта, к такому выводу пришел суд. Он также подчеркнул, что истец относится к категории граждан, нуждающихся в повышенной социальной поддержке.

Возврат исполнительного листа по формальным основаниям нарушил его право на своевременное получение присужденной суммы компенсации морального вреда от действий департамента здравоохранения, то есть другого уполномоченного органа исполнительной власти. В результате суд признал незаконным решение департамента финансов о возврате исполнительного документа и обязал его повторно рассмотреть заявление истца. Решение еще не вступило в законную силу, у сторон есть право обжаловать его в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”