Минобороны наградило замглавы орловского депздрава

Михаила Байбакова отмеили ведомственной медалью.

Об этом сообщили в департаменте. Награждение было приурочено ко Дню Победы.

Орловца поощрили «за содействие в решении задач… в период его службы по контракту с Министерством обороны».

Известно, что Михаил Байбаков прошёл путь «от рядового стрелка до исполняющего обязанности командира стрелкового батальона». Также он служил на посту заместителя командира батальона специального назначения по противодействию беспилотным летательным средствам (получив звание «майор»).

Кроме того, сообщается, что в ходе специальной военной операции орловец был ранен.

Контракт, подписанный с Минобороны, приостановили в связи с ходатайством о назначении Байбакова в областной департамент на ответственную должность.

ИА «Орелград»