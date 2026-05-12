Суд узаконил многоквартирный дом во Мценске

Здание было построено без официального разрешения.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Вертекс» к администрации города Мценска и признал право собственности компании на трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Как следует из материалов дела, здание площадью более 1600 квадратных метров было возведено без разрешения на строительство, однако судебная экспертиза подтвердила его безопасность.

В апреле 2025 года ООО «Вертекс» приобрело земельный участок под жилую застройку вместе с объектом незавершенного строительства степенью готовности 55 процентов. Участок расположен в границах территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». 1 ноября 2025 года компания завершила строительство трехэтажного многоквартирного дома общей площадью 1631 квадратный метр с 18 квартирами. Когда застройщик обратился в администрацию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, ему отказали. Чиновники пояснили, что не хватало документов, а именно разрешения на строительство.

По версии представителей «Вертекса», такой документ ранее выдавался первоначальному застройщику, но у нового собственника его копии не оказалось. И поскольку дом был возведен без необходимого разрешения, он попал под определение самовольной постройки. Но истец нашел выход и обратился в арбитражный суд с требованием признать право собственности. По его ходатайству суд назначил строительно-техническую экспертизу. Эксперты ответили на четыре ключевых вопроса. Они установили, что возведение дома не противоречит разрешенному использованию земельного участка (малоэтажная жилая застройка), здание в целом соответствует строительным, пожарным и санитарным нормам и правилам, имеются лишь устранимые недостатки. По мнению экспертов, объект соответствует проектной документации с незначительными отклонениями, не влияющими на безопасность, а сам дом не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Администрация города Мценска в отзыве на иск указала, что полагается на усмотрение суда, если будет доказано соблюдение норм и отсутствие угрозы для людей. Результаты экспертизы местная мэрия не оспаривала. Суд, изучив материалы дела и заключение экспертов, пришел к выводу, что единственными признаками самовольной постройки в данном случае являются именно отсутствие разрешения на строительство и акта ввода в эксплуатацию. При этом объект соответствует всем параметрам застройки, не нарушает права третьих лиц и безопасен для граждан. На этом основании иск был полностью удовлетворен. За «Вертексом» признано право собственности на многоквартирный дом на улице Тургенева.

ИА “Орелград”