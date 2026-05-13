Орловцу, купившему поддельные права, ограничили свободу

На протяжении восьми месяцев ему запрещено изменять место своего жительства.

Обвинительный приговор в отношении местного жителя вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Как было установлено следствием и судом, в один из дней марта-апреля 2023 года подсудимый, не имевший водительских прав, во дворе одного из домов в городе Орле встретил неизвестного мужчину. И тот предложил ему помочь приобрести поддельное водительское удостоверение. Подсудимый согласился, сообщил незнакомцу свои анкетные данные, передал ему свою фотографию и заплатил за услуги 15 тысяч рублей.

Через некоторое время он получил поддельное водительское удостоверение, якобы выданное на его имя еще в 2020 году. Удостоверение было снабжено его фотографией, с открытыми категориями «B» и «C». Срок их «действия» истекал только в 2030 году. Согласно заключению эксперта, бланк удостоверения был изготовлен не на предприятии «Гознак». С того самого момента подсудимый держал поддельное удостоверение при себе, перемещаясь по территории города Орла и Орловской области, и использовал его как настоящее.

В октябре 2025 года примерно в 17 часов он управлял автомобилем «Тойота Камри», когда был остановлен сотрудниками Специализированного батальона ДПС на улице Московской в городе Орле. При проверке документов он предъявил инспекторам поддельное водительское удостоверение. Сотрудники полиции визуально определили признаки подделки. Затем они проверили удостоверение по базе и установили, что оно числится за другим гражданином, более того, за женщиной.

Проверка показала, что водительское удостоверение подсудимому никогда не выдавалось. Поддельный документ у него был изъят, а сам водитель был доставлен в отдел полиции. В судебном заседании он полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев с установлением следующих ограничений. Так, ему запрещено не выезжать за пределы территории города Орла и Орловского муниципального округа, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания. Также его наказали обязанностью являться на регистрацию один раз в месяц.

Тем временем по иску прокурора Покровского района прекращено действие водительского удостоверения местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в ходе проведенной проверки было установлено, что 27-летний местный житель состоит на диспансерном наблюдении у врача-нарколога. При этом у него имелось действующее водительское удостоверение. Прокуратура посчитала, что управление транспортными средствами данным гражданином воздавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения. Она обратилась в суд, который удовлетворил иск об аннулировании его водительского удостоверения.

