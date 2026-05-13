Из Орла направят посылку морским пехотинцам

Готова очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Груз доставит вице-спикер областного парламента Михаил Вдовин. По его словам, бойцам очень важны внимание и забота.

«Ведь в первую очередь — это моральная поддержка тех, кто сегодня защищает наши рубежи. Благодарю всех неравнодушных людей, кто помогает нашим военнослужащим», — цитирует пресс-служба облсовета Михаила Вдовина.

В состав гуманитарного груза вошли продукты, вода, вещи, предметы первой необходимости, а также тёплые письма и рисунки от школьников. В сборе посылки участвовали региональное отделение партии «Единая Россия», Народный Фронт, педагоги и ученики школ города Орла и Орловского муниципального округа, ветераны педагогического труда и трудовые коллективы. Гуманитарный конвой отправится к месту назначения уже завтра.

ИА “Орелград”