Специалисты провели плановое обследование дуба на бульваре Победы в Орле

Дерево посажено в 1861 году в честь отмены крепостного права.

Несмотря на серьезное повреждение ствола в 2023 году, дуб решили не сносить. Московские эксперты Центра древесных экспертиз компании «Здоровый лес» с помощью резистографа оценили состояние древесины и отметили положительную динамику: на стволе нарастает каллюс, дерево пытается затянуть рану, сохраняет иммунитет и продолжает жить. Результаты обследования сравнят с данными 2023 года, сообщает администрация Орла.

Ранее специалисты уменьшили крону, чтобы снизить ветровую нагрузку и парусность дерева. Также проводили аэрацию почвы и санитарную обрезку. У дерева-памятника (хотя и неофициального) есть шанс остаться частью городского пространства.

