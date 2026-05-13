Орловца подозревают в попытке выгородить сына

По текущей версии, он пытался дать взятку сотруднику ГАИ.
При этом мужчина хотел, чтобы полицейский не привлекал к ответственности его сына, нарушившего правила дорожного движения.
Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, предполагаемое преступление произошло в Троснянском районе на трассе «Крым». Однако подозреваемый является жителем Орловского муниципального округа.
Сумма незаконного вознаграждения составляла пять тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки и сообщил обо всём своему руководству.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о «покушении на дачу взятки». Известно, что он сознался в содеянном. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде.
ИА «Орелград»