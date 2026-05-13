Орловцев позвали на всероссийский конкурс игрушки

Стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Российское общество «Знание» совместно с «Движением первых» объявили о запуске второго этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Мероприятие направлено на разработку и производство оригинальных игр и игрушек, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Об этом сообщили в Орловском областном центра народного творчества. Жители Орловской области могут принять в нем участие.

Конкурс продлится до 30 декабря 2026 года. Согласно положению он призван не только выявить талантливых разработчиков, но и дать им возможность запустить свою продукцию в детские сады и школы по всей стране. Организаторы ставят амбициозную задачу: через игрушки помочь детям полюбить историю России, понять ценность семьи и поверить в свои силы.

По условиям конкурса его участниками могут стать граждане РФ старше 14 лет, включая авторские коллективы, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Конкурс открыт для дизайнеров, педагогов, инженеров, родителей и всех тех, кому есть, что сказать миру детства. Предусмотрено три номинации. Первая из них – «Идеи игр и игрушек», предназначена для тех, кто находится только в начале творческого пути. Здесь принимаются текстовые описания, эскизы, чертежи и 3D-модели, ориентированные на детей до 7 лет.

Номинация «Прототипы игр и игрушек» предназначена для авторов, создавших физический образец, готовый к тестированию, также для детей до 7 лет. Третья номинация – «Готовая продукция игр и игрушек». Здесь могут поучаствовать производители с налаженным серийным выпуском. Возрастных ограничений для игрушек в этой номинации нет. Отметим, что работы принимаются по четырем категориям: сюжетно-образная игрушка (включая мягкую), настольная игра, конструкторы и сборные модели, а также техническая и технологическая игрушка (наборы для опытов и т.д.).

Содержание игрушки должно перекликаться с одной из пяти ключевых тем: семья и традиционные ценности; технологический прорыв и инженерная мысль; история и культура России; герои XXI века (популяризация рабочих профессий и профессий, связанных с защитой Родины); единство народов России. Победители получат право использовать знак «Родная игрушка» для маркировки изделий, информационное сопровождение от организаторов и партнеров. Но главное – они получат возможность доработать свой проект с участием наставников и представить его на итоговой выставке в октябре 2026 года.

ИА “Орелград”