Транспорт и ЖКХ стали основными драйверами инфляции

Услуги в Орловской области всего за один месяц подорожали на 1,3 процента.

Орелстат опубликовал данные об индексах потребительских цен на услуги в марте 2026 года. Общий рост цен на услуги составил 1,3 процента по сравнению с февралем – это выше, чем рост на продовольственные (0,8 процента) и непродовольственные товары (0,1 процента). Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в марте 2026 года составил 100,5 процента. Транспортные услуги показали максимальный рост. Так, услуги пассажирского транспорта в марте подорожали на 4,9 процента к февралю и на 10,4 процента к декабрю 2025 года.

По сравнению с мартом прошлого года рост цен на указанные услуги составил 7 процентов. А за первый квартал 2026 года транспортные услуги стали дороже на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жилищно-коммунальные услуги тоже очень заметно прибавили в цене – они подорожали на 1,8 процента всего за месяц. В марте 2026 года по сравнению с февралем тарифы на ЖКУ (включая аренду квартир) выросли на 1,8 процента. За первый квартал по отношению к декабрю 2025 года рост составил 3,4 процента, а по сравнению с предыдущий годом данные тарифы увеличились на чувствительные 12,6 процента.

Среди жилищных услуг наибольший рост показали взносы на капитальный ремонт – за месяц они выросли на 9,8 процента. Напомним, тарифы на капремонт раз в год повышают областные власти. Оплата жилья тоже выросла. Так, в марте оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 6,1 процента к февралю и на 6,1 процента с начала года. Год к году рост составил 10,4 процента. Кроме того, в марте тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение выросли на 1,7 процента по отношению к февралю и на 1,7 процента с начала года.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года указанные тарифы поднялись в цене на 14,8 процента. Плюс отопление подорожало на 1,7 процента с начала года и на 13,5 процента по сравнению с показателем годичной давности. Горячее водоснабжение показало аналогичную динамику: плюс 1,7 процента к цене за месяц, плюс 14,1 процента – год к году. Газоснабжение в марте подорожало на 1,6 процента, а по сравнению с прошлым годом – на 11,7 процента. Услуги по снабжению электроэнергией выросли на 1,5 процента с начала года и на 14,6 процента за год.

Что касается других видов услуг, то медицинские услуги в марте подорожали на 1,7 процента по сравнению с февралем, на 4,9 процента с начала года, на 13,1 процента за год. Услуги организаций культуры за месяц подросли в цене на 5,5 процента, а год к году – на 41,6 процента, и это вообще один из самых высоких показателей среди всех видов услуг.

ИА “Орелград”