В День защиты детей в Орле пройдёт тематический приём

1 июня орловцы смогут пообщаться с прокурором области Алексеем Тимошиным.

Другим участником приёма станет региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Официальные лица готовы выслушать родителей, законных представителей несовершеннолетних, а также самих детей (в возрасте от 14 лет).

Встреча пройдёт в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А). Начало — в 10 часов.

Чтобы попасть на приём, понадобится предварительная запись по телефонам

8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина)

или 8 (4862) 43-08-59 (аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка).

