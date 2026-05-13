В День защиты детей в Орле пройдёт тематический приём

13.5.2026 | 15:00 Закон и порядок, Новости

1 июня орловцы смогут пообщаться с прокурором области Алексеем Тимошиным.

Фото: Прокуратура Орловской области

Другим участником приёма станет региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Официальные лица готовы выслушать родителей, законных представителей несовершеннолетних, а также самих детей (в возрасте от 14 лет).

Встреча пройдёт в здании прокуратуры Орловской области (на Красноармейской, 17-А). Начало — в 10 часов.

Чтобы попасть на приём, понадобится предварительная запись по телефонам

  • 8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина)
  • или 8 (4862) 43-08-59 (аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка).

ИА «Орелград»


