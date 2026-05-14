Жительница Орла  не смогла «повесить» на дорожников разбитый БМВ

В результате ДТП «наступила полная гибель автомобиля».

Железнодорожный районный суд отказал в удовлетворении иска к МБУ «Спецавтобаза» и администрации Орла о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия.

5 февраля 2025 года на улице Октябрьской автомобиль BMW 530IA под управлением женщины получил механические повреждения, а сама она — вред здоровью средней тяжести. Водитель заявила, что ДТП произошло в результате некачественного содержания проезжей части автомобильной дороги: не убран снежный покров, проезжая часть не обработана реагентами. Ущерб транспортному средству был оценен в 1 172 818 рублей. (Автомобиль был полностью уничтожен. Годных остатков насчитали на 115 400 руб.) Моральный вред от травм женщина попросила загладить выплатой в размере 300 000 рублей. Однако претензия, направленная коммунальщикам и чиновникам, осталась без ответа. Последовал иск в суд.

Проведенная по делу судебная автотехническая экспертиза показала, что действия водителя не соответствовали требованиям пунктов 10.1 и 10.2 ПДД РФ. Женщина двигалась на своем автомобиле по улице Октябрьской в сторону улицы Андрианова. Скорость движения перед началом смещения составляла от 67,5 до 81 км/ч. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения. После этого автомобиль выровнялся, некоторое время двигался прямо и начал возвращаться на свою полосу. Проявились признаки заноса. Автомобиль перешел в боковое скольжение в пределах ранее занимаемой полосы. Затем двинулся под углом к границе проезжей части, пересек правую полосу попутного направления и совершил наезд на ограждение. Первичный контакт с забором произошел передней частью, после чего автомобиль развернулся по часовой стрелке, левым бортом сбил еще секцию, вылетел с дороги , продолжая вращение, и правой боковой частью столкнулся с деревом. Эксперт пришел к выводу, что наличие талого снега у края проезжей части не способствовало ДТП, а его причиной стали исключительно действия водителя.

Поскольку истцом не было доказано противоправное поведение ответчиков, суд отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Кроме того, с женщины в пользу МБУ «Спецавтобаза» взысканы расходы за проведение судебной экспертизы в размере 37 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

