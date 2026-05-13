Суд обязал детский сад в Орле отремонтировать помещения бассейна и душевой

Защищать интересы воспитанников пришлось прокуратуре.

В ходе проверки содержания муниципального имущества выяснилось, что фасад и внутренние помещения здания на Московском шоссе, 141 находятся в ненадлежащем состоянии. В душевой комнате плиточное покрытие пола имеет многочисленные трещины и сколы, местами плитка не закреплена и «ходит». Над чашей бассейна на потолке — следы ржавчины и разводы.

Здание закреплено за детским садом №22 на праве оперативного управления. Как образовательная организация, детсад обязан создавать безопасные условия для детей и сотрудников (ст. 28 ФЗ «Об образовании»). Дефекты пола и потолка нарушают требования технического регламента о безопасности зданий (ФЗ № 384-ФЗ) и создают угрозу жизни и здоровью людей.

Представитель детсада в суд не явилась, но иск в учреждении признали.

Северный районный суд обязал МБДОУ № 22 провести ремонт напольного покрытия в душевой и потолочного покрытия в помещении бассейна на первом этаже здания. Срок исполнения — 8 месяцев со дня вступления решения в законную силу (требование прокурора именно о таком сроке сочтено разумным).

Учредитель детсада — управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла — должен предусмотреть расходы на ремонт при формировании муниципального задания.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”