На майские праздники жители Орловской области посетили 67 стран

13.5.2026 | 14:31 Новости, Общество

Таковы данные аналитики роуминга МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: Полина Достовалова

Особенно заметный рост спроса зафиксирован в странах Азии: Вьетнам показал рост в 4,7 раза, Таиланд — в 2 раза, Южная Корея — на 25%. На Ближнем Востоке фаворитами для орловцев стали Турция, Катар и Саудовская Аравия. Среди африканских направлений спросом пользовались Эфиопия, Египет и Марокко. В Европе жители региона активно интересовались Словакией (рост в 3 раза), Болгарией и Венгрией (в 2 раза).

Наиболее часто путешествия на майские праздники выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

