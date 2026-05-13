В Орле больница Боткина усилила помощь участникам СВО

Медучреждение закупило новые тренажёры и аппараты.

Они используются для реабилитации тех, кто получил ранения. Общая сумма, потраченная на закупки — около 36 миллионов рублей, сообщают «Вести-Орёл».

Также в медицинском учреждении внедряются новые программы реабилитации. Впрочем, для каждого пострадавшего бойца составляется свой индивидуальный план восстановления.

Над выполнением таких задач работает бригада специалистов — травматологи, инструкторы лечебной физкультуры, логопеды и другие врачи. В основном, приходится лечить минно-взрывные ранения.

Участников и ветеранов СВО принимают в Больнице имени Боткина даже без направления. Потребуются только документы из госпиталя, где гражданин проходил лечение ранее.

