На проект «Охотников привал» потратят 49,2 миллиона рублей

В историческом поселении Колпна начинается благоустройство «Улицы Торговой».

Колпнянский Дом культуры объявил о старте тендера ценой 49,2 миллиона рублей. Победитель получит право на проведение работ по благоустройству общественной территории «Улица Торговая». Работы будут вестись в рамках проекта «Охотников привал». Соответствующее техническое задание опубликовано в составе муниципального контракта. Его главная задача заключается в том, чтобы создать максимально комфортные и безопасные условия для отдыха местных жителей и гостей исторического поселения.

Работы должны вестись в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной компанией «СтройПроект 48». Сметная стоимость уже успешно прошла проверку достоверности в АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Положительное заключение эксперты выдали 14 апреля 2026 года. Техническое задание включает в себя комплекс мероприятий по преображению улицы. В него включены, в частности, демонтажные работы, а именно удаление старых и непригодных конструкций.

Причем материалы, оставшиеся после демонтажа, должны быть переданы заказчику. Общестроительные работы предусматривают установку малых архитектурных форм. Особое внимание уделяется скамейкам. Из проекта следует, что деревянные бруски должны быть покрыты атмосферостойкими лаками, устойчивы к насекомым, грибкам и механическим воздействиям, а металлические элементы должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Также должна быть смонтирована современная автоматизированная система управления наружным освещением, проложены кабельные линии, установлены опоры и система видеонаблюдения для безопасности граждан. Отдельную часть проекта представляет озеленение, в частности, предусмотрена посадка деревьев, кустарников и устройство газонов. Согласно требованиям, газонная смесь на теневых участках должна включать тенелюбивые сорта трав. А саженцы должны соответствовать ГОСТам, иметь здоровую корневую систему и симметричную крону.

Подрядчик обязан соблюдать все строительные нормы и правила, а также требования охраны труда, пожарной и электробезопасности. Особое внимание уделяется сохранности существующих инженерных сетей (газопровод, водопровод, линии электропередачи) и экологии. При повреждении зеленых насаждений или газонов подрядчик должен будет восстановить их за свой счет.

Кроме того, после сдачи объекта подрядчик должен будет выдать гарантийный паспорт. Причем гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 5 лет. Если в этот период будут выявлены дефекты, например, гибель растений из-за некачественной посадки или потеря декоративного вида газона, подрядчик также должен устранить их за свой счет.

