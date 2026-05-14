Около 140 семей проверили в Ливнах

Озвучены итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних.

В администрации Ливен состоялось еженедельное рабочее совещание, которое провела исполняющая обязанности главы города Людмила Полунина. Одним из ключевых вопросов повестки стала деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как пояснили в администрации города, с основным докладом по данному вопросу выступила главный специалист комиссии Екатерина Репина.

Она рассказала, что в 2025 году комиссия провела 24 заседания, а в первом квартале 2026 года провела шесть плановых заседаний и одной расширенное. За прошлый год члены комиссии рассмотрели 54 вопроса, касающихся предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий подростков. Кроме того, было заслушано 19 отчетных информаций от представителей органов и учреждений системы профилактики.

Повышенное внимание уделялось профилактике административных правонарушений и рассмотрению таких дел. Всего в 2025 году на заседаниях рассмотрено 144 материала об административных правонарушениях. Из них 15 дел были заведены в отношении несовершеннолетних, 122 – в отношении родителей и законных представителей детей, три – в отношении иных лиц. В первом квартале 2026 года рассмотрено уже 50 административных материалов, отметила Екатерина Репина.

По результатам рассмотрения в 2025 году было вынесено 88 предупреждений и наложено 52 штрафа на общую сумму 70 675 рублей. Проводятся в Ливнах и традиционные рейды в формате «социального патруля». В них участвуют сотрудники ОПДН МО МВД России «Ливенский», отдела надзорной деятельности по городу Ливны и Ливенскому району, отдела опеки и попечительства администрации города, представители социальных служб и образовательных организаций.

За 2025 год «социальные патрули» провели 47 рейдов, в ходе которых проверили более 145 семей. В первом квартале 2026 года проведено уже 18 рейдов, которые затронули 49 семей. Для повышения эффективности профилактической работы также было проведено пять семинаров с представителями школ. По словам Екатерины Репиной, в 2026 году также были организованы общешкольные родительские собрания в трех городских школах.

ИА “Орелград”