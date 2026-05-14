Арестован курьер мошенников, похитивший у орловчанки 3,5 миллиона рублей

Фигурант уголовного дела о мошенничестве по решению суда взят под стражу.

Орловский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Московской области, обвиняемому в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, данный гражданин выполнял роль курьера и входил в состав группы лиц, решивших провернуть крупную аферу по предварительному сговору.

Следствие считает, что, действуя путем обмана, фигурант похитил у жительницы Орловской области денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей. Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, в судебном заседании фигурант и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Например, это мог бы быть домашний арест или запрет на совершение определенных действий. Однако суд не нашел оснований для применения такой, более мягкой меры. Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Как итог, суд удовлетворило ходатайство следователя и избрал фигуранты меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, отметили в пресс-службе суда. Тем не менее, на данный момент обвиняемый остается под стражей. Отметим, что телефонные мошенники нередко используют «курьеров», которые забирают у жертв наличные деньги под видом, например, «помощи правоохранителям», «безопасных счетов» или «спасения родственников от ДТП». А озвученная сумма в 3,5 миллиона рублей – это один из самых крупных подобных преступных эпизодов, зафиксированных в Орловской области в последнее время.

Тем временем пресс-служба губернатора предупредила жителей региона о мошеннических рассылках с очередным способом «легкого заработка». Сообщается, что пользователям предлагают в специальном боте купить якобы «дешевый сервер», затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. В рекламе обещают доход «50-100 тысяч рублей в месяц», мгновенные выплаты на карту или в криптовалюту и полное отсутствие рисков.

«Конечно, никакого гарантированного заработка здесь нет. Деньги просто уходят организаторам схемы, а обещанные «доходы» существуют только на скриншотах и в интерфейсе бота, – сообщает пресс-служба губернатора – Примечательно, что в одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей предлагают пополнить баланс для «стабильной оплаты». Это классический признак мошенничества».

