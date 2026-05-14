Орловца осудили за нападение с ножом на полицейских

14.5.2026 | 11:47 Криминал, Новости

Дело рассматривал Мценский районный суд.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемый — житель Мценска, ему 33 года.

Преступление произошло в этом году в январе. Двое сотрудников МВД доставляли мужчину в медицинское учреждение — чтобы провести официальное освидетельствование его состояния. Он попытался скрыться, а затем, используя нож, причинил вред здоровью полицейских, ударив одного в висок, а другого по руке.

Ранее сообщалось, что всё это случилось в служебной машине полиции.

В итоге орловца признали виновным в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Наказанием стали два года колонии общего режима.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

