Губернатор настаивает на круглосуточной аптеке в Ливнах

14.5.2026 | 11:29 Медицина, Новости

Её могут открыть силами муниципалитета на базе местной ЦРБ.

Фото: ИА «Орелград»

Андрей Клычков высказался на эту тему во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам Клычкова, в его адрес поступило соответствующее обращение.

«Я прошу главу города вместе с главврачом ЦРБ решить вопрос… Закрываются уже у нас в который раз круглосуточные аптеки. Коммерсанты не хотят. Я понимаю, что людей ночью может не быть. Давайте тогда решим этот вопрос на базе ЦРБ», – высказался губернатор.

Напомним, в минувшем году в Орле официально поднимали вопрос о сохранении муниципальных аптек. Спикер областного совета Леонид Музалевский официально обращался по этому поводу к Андрею Клычкову.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU