Губернатор настаивает на круглосуточной аптеке в Ливнах

Её могут открыть силами муниципалитета на базе местной ЦРБ.

Андрей Клычков высказался на эту тему во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам Клычкова, в его адрес поступило соответствующее обращение.

«Я прошу главу города вместе с главврачом ЦРБ решить вопрос… Закрываются уже у нас в который раз круглосуточные аптеки. Коммерсанты не хотят. Я понимаю, что людей ночью может не быть. Давайте тогда решим этот вопрос на базе ЦРБ», – высказался губернатор.

Напомним, в минувшем году в Орле официально поднимали вопрос о сохранении муниципальных аптек. Спикер областного совета Леонид Музалевский официально обращался по этому поводу к Андрею Клычкову.

