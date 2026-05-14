Цену за обслуживание газового оборудования будут устанавливать чиновники

Правительство Орловской области и профильные ведомства приняли ряд нормативных актов, уточняющих полномочия профильных областных департаментов. Изменения затронули сферы тарифообразования, культурной политики, архивного дела, организации публичных мероприятий и спортивной подготовки. Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Так, внесены изменения в положение о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области. Теперь департамент будет утверждать цену услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, а также внутридомового газового оборудования в индивидуальных жилых домах. Кроме того, в компетенцию ведомства теперь входит утверждение стоимости работ по установке и замене такого оборудования.

При этом признано утратившим силу положение, согласно которому указанный департамент ранее утверждал ставки платы за техническую инвентаризацию жилищного фонда. Также с 1 сентября 2026 года департамент утратит право утверждать производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения. Другим постановлением правительства Орловской области уточнены полномочия структурных подразделений регионального департамента культуры.

Так, областное управление региональной культурной политики теперь будет участвовать в социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, информировать органы внутренних дел о тематике зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей и мерах по обеспечению общественного порядка. Также это ведомство будет участвовать в формировании плана мероприятий по реализации «Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения».

Управление по музейно-выставочной и проектной деятельности наделено рядом полномочий в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Среди новых обязанностей: поддержка региональных и местных национально-культурных автономий; обеспечение реализации региональных научно-технических и инновационных программ и проектов; формирование предложений о включении объектов нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр и др.

Отдел архивов получил право участвовать в разработке порядка ведения государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Орловской области. Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления наделен полномочием по приему и регистрации уведомлений о проведении публичных мероприятий от организаторов, за исключением собраний и пикетирований, проводимых одним участником без использования быстровозводимых конструкций.

А областной департамент финансов получил новое, спортивное направление. В перечень его услуг включена такая услуга, как «обеспечение подготовки и участия в международных спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта, являющихся членами спортивных сборных команд Российской Федерации и одновременно включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Орловской области».

