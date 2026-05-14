В Орловской области ввод жилья сократился почти вдвое

Как сообщает Орелстат, в январе-марте 2026 года в Орловской области было введено в эксплуатацию 56,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Это значительно меньше, чем в первом квартале 2025 года, когда было введено 115,9 тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что годом ранее показатель ввода жилья на 11,8 процента превысил показатель первого квартала 2024 года. Таким образом, ввод жилья за год сократился почти в два раза.

По подсчетам статистиков, из общего объема нового жилья в городах и поселках городского типа было введено 18,7 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 37,8 тысячи квадратных метров. Индивидуальное жилищное строительство в этом году пока является доминирующим сегментом. Так, по данным Орелстата, за отчетный период времени местным населением за счет собственных и привлеченных средств был построен 381 новый жилой дом общей площадью 56,4 тысячи квадратных метров.

Это означает, что на индивидуальное жилищное строительство пришлось 99,9 процента от всей площади жилья, введенной в Орловской области в январе-марте 2026 года. То есть практически все новое жилье в регионе пока строится населением самостоятельно, а не профессиональными застройщиками. Помесячная динамика ввода жилья в 2026 году выглядит так. В январе было введено в строй 18,7 тысячи квадратных метров (33,5 процента к январю 2025 года), в феврале – 15,4 тысячи квадратных метров (82,4 процента к февралю 2025 года), в марте – 22,4 тысячи квадратных метров (145 процентов к февралю, но лишь 58,6 процента к марту 2025 года).

Таким образом, хотя помесячная динамика в пределах одного квартала оказалась положительной, годовой спад остается значительным. К слову, в 2025 году в регионе всего было введено в эксплуатацию 350,7 тысячи квадратных метров, что, правда, составило лишь 91,1 процент к аналогичному уровню 2024 года. Самым активным в этом отношении месяцем стал декабрь, когда было введено в строй 55,9 тысячи квадратных метров, а по сравнению с ноябрем 2025 года объемы жилищного строительства тогда выросли в 5 раз.

